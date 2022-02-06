Okullar 1 hafta uzatıldı mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek? Milyonlarca öğrenci ve velilerinin heyecanla araştırdığı yarıyıl tatili ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin hangi tarihte biteceğini ve okulların ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, okullar 1 hafta uzatıldı mı? Sömestr tatili (15 tatil) uzayacak mı? 2022 MEB 2. dönem okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

OKULLAR 1 HAFTA UZATILDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, okullarda yarıyıl tatili süresi uzatılmadı ve öğrenciler 15 günlük tatilin ardından 7 Şubat Pazartesi günü yani yarın ders başı yapacak.

İşte 2022 MEB tatil günleri: