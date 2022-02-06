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Bakan son dakika duyurdu! 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Bakan son dakika duyurdu! 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?

2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 2022 ile ilgili artık geri sayım başlamış durumda. Hayallerindeki lisede eğitim görmek isteyen binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınavın tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?

2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaokul öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de Haziran ayında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İlköğretimden ortaöğretime geçişte zorunlu olan LGS için tarihi açıkladı. İşte, 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?

LGS 2022 NE ZAMAN?

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 LGS başvuru tarihleri açıklanmadı. 2022 LGS kılavuzu yayınlandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz. Önceki başvuruların nisan ayında alınmasıyla, önümüzdeki başvuruların da nisan ayında alınacağı öngörülüyor.

LGS NEDİR?

Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.

LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

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