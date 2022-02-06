Bakan son dakika duyurdu! 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?

2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaokul öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de Haziran ayında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İlköğretimden ortaöğretime geçişte zorunlu olan LGS için tarihi açıkladı. İşte, 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?