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BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? 2022 BİLSEM genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? 2022 BİLSEM genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı ne zaman?

BİLSEM ön değerlendirme ne zaman yapılacak? Genel Zihinsel Yetenek Alanı, Görsel Sanatlar Yetenek Alanı ve Müzik Yetenek Alanı değerlendirmelerine katılmaya hazırlanan öğrenciler ve velileri, ön değerlendirmenin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. MEB 2022 BİLSEM takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? 2022 BİLSEM genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? Bilim ve Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM uygulamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen BİLSEM'lerde 2022 yılı uygulama süreci başladı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? 2022 BİLSEM genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

2022 BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.

2021-2022 BİLSEM TAKVİMİ

10-21 Ocak 2022: Gözlem formlarının doldurulması

02 Şubat 2022: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

19 Şubat 2022 - 08 Mayıs 2022: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeyealınması

13 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

16-23 Mayıs 2022: İtiraz başvurularının alınması

24-30 Mayıs 2022: İtirazların değerlendirilmesi

16-30 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

03 Haziran 2022: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Ağustos 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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