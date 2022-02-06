BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? Bilim ve Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM uygulamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen BİLSEM'lerde 2022 yılı uygulama süreci başladı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme ne zaman? 2022 BİLSEM genel zihinsel yetenek ile resim ve müzik yetenek alanı sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

2022 BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.