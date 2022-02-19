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Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında yapılan yeni kütüphanelerle birlikte mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesiyle kitap sayısı dört ayda 28 milyondan 50 milyona yükseldi.

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