19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
ABONE OL
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personelinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla "tek taraflı sözleşme ile işten ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesi" yönündeki cezai hüküm ilgili yönetmelikten çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA