BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde bu yıl eğitim görecek öğrenciler, 2022 BİLSEM sınavı ile seçiliyor. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sınavlarına alınacak. İşte, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı?