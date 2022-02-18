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BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı?

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BİLSEM sınavı ile ilkokul seviyesindeki özel yetenekli öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde öğrenim görüyor. İşte, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı?

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde bu yıl eğitim görecek öğrenciler, 2022 BİLSEM sınavı ile seçiliyor. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sınavlarına alınacak. İşte, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı?

2022 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM Öğrenci Tanıma ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı! Kılavuza göre 1, 2, 3, 4. sınıfa giden özel yetenekli öğrencilerin gireceği BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri'nde öğrenim görecek öğrencilerin velileri "2022 BİLSEM sınavı ne zaman?" diye araştırıyor. İşte MEB açıklamaları ile sınav tarihleri;

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2022?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

BİLSEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

BİLSEM genel zihinsel yetenek ön değerlendirmeleri 19 Şubat tarihinde başlayacak. Uygulama, cumartesi ve pazar günleri 5 oturumda gerçekleştirilecek.

19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday gösterilen öğrenciler 2 Şubat 2022 tarihinden sonra ön değerlendirmeye alınmıştı. Ön değerlendirmeden geçen öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme sonucunda olumlu yanıt alan öğrenciler bireysel değerlendirmeye çağırılacak. Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin isimleri 13 Mayıs 2022 tarihinden yayınlanacak.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri BİLSEM için bireysel değerlendirme süreci olarak belirlendi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler bu tarihlerde değerlendirilecek ve kazanan öğrencilerin isimleri 19 Ağustos'ta duyurulacak.

2022 BİLSEM kayıtları 29 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak, 9 Eylül 2022 tarihinde tamamlanacak.

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