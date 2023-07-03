LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2023! MEB açıklaması...
"LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih kılavunuzun yayınlanmasının ardından LGS tercihleri bugün başladı. Bugün tercih yapacak olan öğrenciler ise heyecan içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lise tercih sonuç tarihi...
"LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta LGS tercih kılavuzu geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Tercih süreci ise bugün başlıyor. Gözler ise LGS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'den gelen açıklama!
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi yani bugün ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
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