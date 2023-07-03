LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2023! MEB açıklaması...

"LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta LGS tercih kılavuzu geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Tercih süreci ise bugün başlıyor. Gözler ise LGS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'den gelen açıklama!