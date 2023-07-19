Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul, anaokul, ortaokul, lise kayıtları ne zaman yapılacak? MEB 2023 - 2024 kayıt dönemi...
"Okul kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler okul kayıt süreçleri hakkında detayları sorguluyor. Peki, Okul kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise okul kayıtları başladı mı? İşte, cevabı...
"Okul kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. MEB tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin okul kayıt süreçleri hakkında detaylar belli oldu. Bu noktada öğrenci ve veliler, Okul kayıtları ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
2024 OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
MİLYONLARCA ÖĞRENCİ SINAV SONUÇLARI BEKLEYECEK
2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.
Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.
Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.
Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.
TELAFİ EĞİTİM YAPILACAK
Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapılacak.
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