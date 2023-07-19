Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul, anaokul, ortaokul, lise kayıtları ne zaman yapılacak? MEB 2023 - 2024 kayıt dönemi...

"Okul kayıtları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. MEB tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin okul kayıt süreçleri hakkında detaylar belli oldu. Bu noktada öğrenci ve veliler, Okul kayıtları ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...