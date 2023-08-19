2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? Üniversite kontenjanları, taban - tavan puanları... YKS TABAN PUANLARI VE ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralamaları hakkında detaylar araştırılıyor. YKS sınav sonuçları yarın ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar ise şimdiden farklı şehirlerdeki üniversite ve bölümleri araştırıyor. Hayallerindeki bölümün en düşük kaç puanla alım yaptığını merak edenler üniversitelerin taban puanlarını merak ediyor. Peki, YKS açıklandı mı, 2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? İşte, cevabı...