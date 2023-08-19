2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? Üniversite kontenjanları, taban - tavan puanları... YKS TABAN PUANLARI VE ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala araştırılmaya başlandı. YÖK 2023 yılında boş olan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek ve kontenjanlar hazırlanan kılavuzda yer alacak. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini tercih edebilecek. Peki 2023 YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YKS sonuçları ve üniversitelerin taban puanları hakkında detaylar...
YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralamaları hakkında detaylar araştırılıyor. YKS sınav sonuçları yarın ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar ise şimdiden farklı şehirlerdeki üniversite ve bölümleri araştırıyor. Hayallerindeki bölümün en düşük kaç puanla alım yaptığını merak edenler üniversitelerin taban puanlarını merak ediyor. Peki, YKS açıklandı mı, 2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? İşte, cevabı...
YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.
ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?
ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak.
Öğrenciler tercih ekranında Program kodu, Fakülte/Yüksekokul adı, program adı, puan türü, genel kontenjan, en küçük puan, en yüksek puan gibi kriterlere dikkate ederek tercihlerini şekillendirecek.
Henüz yeni tercih takvimi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 18 Temmuz'da erişime açılmış tercihler ise 27 Temmuz'da başlamıştı.
YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 17-18 Haziran'da düzenlenen AYT, TYT ve YDT sınav sonuçlarını açıklamadı.
YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesabından duyuru yapılacak ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuçlar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.
Yayınlanan takvime göre sonuçlar 20 Temmuz Perşembe günü duyurulacak.
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