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KPSS-2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Kadro ve pozisyonlara atanma...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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KPSS-2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Kadro ve pozisyonlara atanma...

"KPSS-2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuç tarihleri sorgulanmaya başladı. Binlerce kişi, "KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KPSS tercih sonucu açıklanma tarihi hakkında detaylar...

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için geri sayım başladı. 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanan tercih sürecinin ardından ÖSYM'den yapılacak son dakika duyurusu bekleniyor. Tercihlerini tamamlayanlar, "KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023!

KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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