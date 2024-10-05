Öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesi kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin öğrencilerini kullanarak sosyal medyada fenomen olmak isteyen öğretmenlere "dur" diyecek maddesini kabul etti. Yapılan düzenleme ile sokak ağzıyla, argo konuşan öğretmene de aylıktan kesme cezası verilecek.



TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin üç maddesini daha kabul etti. Kabul edilen maddelerde önemli düzenlemeler yer aldı. Öğretmenlere ilişkin düzenlemeler şöyle:



FENOMEN ÖĞRETMENLERE CEZA

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek. Böylece öğretmenlerin öğrencilerini kullanarak fenomen olmasının önüne geçilecek.

ÖZEL DERS YASAĞI

İlgili mevzuat gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.



ÖĞRETMENLER ARGO KONUŞAMAYACAK

Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Bu kapsamda öğretmenler sokak ağzıyla, argo konuşamayacak, hal ve hareketleri ile kötü örnek olamayacak.

O KİŞİLERİN ÖĞRETMENLİĞİ SONA ERECEK!

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.