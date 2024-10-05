“Herhangi” kelimesinin doğru yazılışı nedir? Herhangi mi, her hangi mi?

"Herhangi" kelimesi, belgisiz sıfat olarak kullanılır ve genellikle isimlerin önüne getirilir. Anlamı itibarıyla bir şeyin belirli olmadığını, rastgele seçilmiş olduğunu ya da üzerinde detaylı düşünülmemiş olduğunu ifade eder. Örnek cümlelerle bu anlamı daha net görebiliriz:

- Herhangi bir kalem uzatabilir misin?

- O, herhangi bir kişi değil, benim en yakın dostum.

Bu cümlelerde görüldüğü gibi "herhangi," belirsizliği ifade eden bir sıfat olarak görev yapmaktadır.

TDK'ya Göre "Herhangi" Kelimesinin Doğru Yazılışı

"Herhangi" kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre bitişik yazılır. Bu kelimenin doğru yazımı sıkça karıştırılsa da, birleşik yazılması gerektiği unutulmamalıdır.

Doğru yazım: Herhangi

Yanlış yazım: Her hangi