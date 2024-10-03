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2024-2025 eğitim yılında ara tatil tarihleri ne zaman? İşte, MEB takvimi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 11:16
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2024-2025 eğitim yılında ara tatil tarihleri ne zaman? İşte, MEB takvimi…

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği ara tatil dönemiyle ilgili sorular, 2024-2025 eğitim yılının başlamasından bu yana gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, bu yılın ilk ara tatili hangi tarihte başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte, ara tatil tarihleriyle ilgili merak edilenler…

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