ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretimi açıktan devam eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görüyor. Açıköğretimde kaydı bulunan öğrenciler, güz dönemi final sınavları için sonuçları bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler ATA AÖF final sınavları için detayları merak ediyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Final sınavlarında başarılı olamayan ATA AÖF öğrencileri, derslerini geçmek için bütünleme sınavlarının tarihlerini öğrenmek istiyor. ATA AÖF bütünleme sınavları, 5-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek