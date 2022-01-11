ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, geçtiğimiz ay güz dönemi final sınavlarını yüz yüze olarak yapmıştı. ATA AÖF final sınav sonuçları son dakika olarak duyuruldu. Gözler bütünleme sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretimi açıktan devam eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görüyor. Açıköğretimde kaydı bulunan öğrenciler, güz dönemi final sınavları için sonuçları bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler ATA AÖF final sınavları için detayları merak ediyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Final sınavlarında başarılı olamayan ATA AÖF öğrencileri, derslerini geçmek için bütünleme sınavlarının tarihlerini öğrenmek istiyor. ATA AÖF bütünleme sınavları, 5-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek
ATA AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Üniversiteden yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, Güz yarıyılı final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Salı (11 Ocak 2022) günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler.
Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. '' ifadeleri yer aldı.
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- ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
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