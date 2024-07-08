Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi TBMM’de görüşülecek

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Geçen hafta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, Genel Kurul'da görüşülecek.

Genel Kurul, 39 maddeden oluşan kanun teklifi görüşmelerine salı günü başlayacak. Genel Kurul'da ayrıca, 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' kapsamında perşembe günü genel görüşme yapılacak.