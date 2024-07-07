LGS’de tercih süreci devam ediyor! Uzmanlardan uyarı geldi: Puana değil yüzdelik dilime bakın

KONTENJANLAR AZALDI

- Adaylar, kendi yüzdelik dilimlerini referans alarak biraz yukarıdan ama aşağıya da inerek tercih yapmalı. Örneğin yüzde 3'lük dilimden bir öğrenciyse yüzde 2'den başlayıp yüzde 5'e kadar tercih yapabilir. Yüzde 1'lik dilimdeyse yüzde 2-2.5'a kadar inebilir.

- Tercihlerde puanlarla ilgilenmeye gerek yok. Okulların yüzdelik dilimine bakılmalı. Bunda da çok büyük oynamalar olmuyor. Önceki yıllara göre benzer sonuçlar çıkacak. Belki kontenjanı azalan birkaç okula yerleşmesi zor olacak ama büyük bir sürpriz olmayacak.