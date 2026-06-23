2026 OBP onaylama ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM YKS OBP güncelleme tarihleri
YKS maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar puanlarını ve sıralamalarını tahmin etmeye başladı. TYT, AYT ve YDT testlerinde 4 yanlış 1 doğruyu götürürken diploma notundan oluşan OBP de yerleştirme puanına ekleniyor. İşte 2026 YKS puan hesaplama sisteminin tüm ayrıntıları.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca adayın gündeminde puan hesaplama yer almaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar yaptıkları netlere göre hangi puan aralığında yer alabileceklerini merak ediyor. ÖSYM'nin 2026 YKS Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre sınav puanları hesaplanırken test netleri kadar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da belirleyici oluyor.
YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR
2026 YKS'de her testte dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürüyor. Adayların ham puanları belirlenirken doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve net sayısı ortaya çıkıyor. Bu sistem TYT, AYT ve YDT testlerinin tamamında uygulanıyor.
OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencinin lise diploma notuna göre belirleniyor. 100 üzerinden alınan diploma notu 5 ile çarpılıyor. Buna göre;
- Diploma notu 50 ise OBP: 250
- Diploma notu 80 ise OBP: 400
- Diploma notu 100 ise OBP: 500
Diploma notu 50'nin altında olanlar için ise hesaplamada 50 esas alınıyor.
2026 OBP ONAYLAMA NE ZAMAN?
2026-YKS başvurusu yapan adayların eğitim bilgilerini 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kontrol edip onaylaması gerekiyor. Son işlem tarihi ise 30 Haziran 2026 saat 16.00 olarak açıklandı.
Eğitim bilgilerinde hata bulunan adayların düzeltme işlemlerini bireysel olarak değil, mezun oldukları okul aracılığıyla MEB e-Okul sistemi üzerinden yaptırmaları gerekiyor.