2026 OBP onaylama ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM YKS OBP güncelleme tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca adayın gündeminde puan hesaplama yer almaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar yaptıkları netlere göre hangi puan aralığında yer alabileceklerini merak ediyor. ÖSYM'nin 2026 YKS Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre sınav puanları hesaplanırken test netleri kadar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da belirleyici oluyor.

2026 YKS'de dört yanlış bir doğruyu götürürken OBP de puana katkı sağlıyor. (Fotoğraf: A Haber)

YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

2026 YKS'de her testte dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürüyor. Adayların ham puanları belirlenirken doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve net sayısı ortaya çıkıyor. Bu sistem TYT, AYT ve YDT testlerinin tamamında uygulanıyor.

OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencinin lise diploma notuna göre belirleniyor. 100 üzerinden alınan diploma notu 5 ile çarpılıyor. Buna göre;

Diploma notu 50 ise OBP: 250

250 Diploma notu 80 ise OBP: 400

400 Diploma notu 100 ise OBP: 500

Diploma notu 50'nin altında olanlar için ise hesaplamada 50 esas alınıyor.