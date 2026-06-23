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2026 OBP onaylama ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM YKS OBP güncelleme tarihleri

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2026 OBP onaylama ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM YKS OBP güncelleme tarihleri

YKS maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar puanlarını ve sıralamalarını tahmin etmeye başladı. TYT, AYT ve YDT testlerinde 4 yanlış 1 doğruyu götürürken diploma notundan oluşan OBP de yerleştirme puanına ekleniyor. İşte 2026 YKS puan hesaplama sisteminin tüm ayrıntıları.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca adayın gündeminde puan hesaplama yer almaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar yaptıkları netlere göre hangi puan aralığında yer alabileceklerini merak ediyor. ÖSYM'nin 2026 YKS Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre sınav puanları hesaplanırken test netleri kadar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da belirleyici oluyor.

2026 YKS'de dört yanlış bir doğruyu götürürken OBP de puana katkı sağlıyor. (Fotoğraf: A Haber)2026 YKS'de dört yanlış bir doğruyu götürürken OBP de puana katkı sağlıyor. (Fotoğraf: A Haber)

YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

2026 YKS'de her testte dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürüyor. Adayların ham puanları belirlenirken doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve net sayısı ortaya çıkıyor. Bu sistem TYT, AYT ve YDT testlerinin tamamında uygulanıyor.

OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencinin lise diploma notuna göre belirleniyor. 100 üzerinden alınan diploma notu 5 ile çarpılıyor. Buna göre;

  • Diploma notu 50 ise OBP: 250
  • Diploma notu 80 ise OBP: 400
  • Diploma notu 100 ise OBP: 500

Diploma notu 50'nin altında olanlar için ise hesaplamada 50 esas alınıyor.

Eğitim bilgileri ve diploma notları, 30 Haziran 2026'ya kadar AİS üzerinden onaylanabilecek. (Fotoğraf: AA)Eğitim bilgileri ve diploma notları, 30 Haziran 2026'ya kadar AİS üzerinden onaylanabilecek. (Fotoğraf: AA)

2026 OBP ONAYLAMA NE ZAMAN?

2026-YKS başvurusu yapan adayların eğitim bilgilerini 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kontrol edip onaylaması gerekiyor. Son işlem tarihi ise 30 Haziran 2026 saat 16.00 olarak açıklandı.

Eğitim bilgilerinde hata bulunan adayların düzeltme işlemlerini bireysel olarak değil, mezun oldukları okul aracılığıyla MEB e-Okul sistemi üzerinden yaptırmaları gerekiyor.

OBP ONAYLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diploma notundan hesaplanan OBP, yerleştirme puanına ekleniyor. (Fotoğraf: AA)Diploma notundan hesaplanan OBP, yerleştirme puanına ekleniyor. (Fotoğraf: AA)

OBP YERLEŞTİRME PUANINA NASIL EKLENİYOR?

ÖSYM'nin uyguladığı sisteme göre OBP doğrudan puana eklenmiyor. Önce 0,12 katsayısıyla çarpılıyor. Örnek:

Diploma Notu OBP Yerleştirme Puanına Katkısı
50 250 30 puan
70 350 42 puan
80 400 48 puan
90 450 54 puan
100 500 60 puan

Böylece en yüksek katkı 60 puan oluyor.

YKS puanları, 100 ile 500 arasında dönüştürülerek oluşturuluyor. (Fotoğraf: AA)YKS puanları, 100 ile 500 arasında dönüştürülerek oluşturuluyor. (Fotoğraf: AA)

YKS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

2026 YKS'de puanlar, adayların doğru ve yanlış cevap sayılarına göre belirleniyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor ve elde edilen netler üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 ham puan alması gerekiyor. Bu şartı sağlayan adayların TYT puanı 100 ile 500 arasında oluşturuluyor.

AYT ve YDT'de de benzer sistem uygulanıyor. Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ) ve Dil (DİL) puanlarının hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor. TYT puanı hesaplanmayan adayların ise AYT veya YDT'ye girmiş olsalar bile SAY, EA, SÖZ ve DİL puanları hesaplanmıyor.

YKS puan hesaplamasında dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle:

  • 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
  • TYT puanı için Türkçe veya Temel Matematik testinden en az 0,5 ham puan şartı bulunuyor.
  • AYT ve YDT puanları için ilgili testlerden en az 0,5 ham puan alınması gerekiyor.
  • TYT puanı oluşmayan adayların SAY, EA, SÖZ ve DİL puanları hesaplanmıyor.
  • İptal edilen sorular, yeniden puanlama yapılarak değerlendiriliyor.
  • TYT, SAY, EA, SÖZ ve DİL puanları 100 ile 500 arasında oluşturuluyor.

TYT puanı oluşmayan adaylar için diğer puan türleri hesaplanmıyor. (Fotoğraf: A Haber)TYT puanı oluşmayan adaylar için diğer puan türleri hesaplanmıyor. (Fotoğraf: A Haber)

TYT PUANI OLMADAN SAY, EA, SÖZ VE DİL PUANI HESAPLANIYOR MU?

ÖSYM'nin 2026 kılavuzuna göre TYT puanı hesaplanmayan adayların AYT veya YDT'ye girmiş olsalar bile Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ) ve Dil (DİL) puanları hesaplanmıyor. Bu nedenle TYT oturumu tüm puan türleri için temel niteliği taşıyor.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA EK PUAN VERİLİYOR MU?

Bir mesleğe yönelik ortaöğretim programlarından mezun olan adaylar, kendi alanlarıyla ilgili belirli ön lisans ve lisans programlarını tercih ettiklerinde ek puan alabiliyor. Bu durumda OBP'nin 0,06 katsayısıyla çarpılmasıyla elde edilen puan da yerleştirme puanına ilave ediliyor.

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