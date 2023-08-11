Öğretmenlere iyi haber! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! Tüm boş normlar açılıyor...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Bakan Tekin öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını bildirdi.
"BOŞ NORMLARI AÇARAK YAPACAĞIZ"
Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.
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