KYK burs/kredi, yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023-2024 KYK başvuru şartları ne, kimler başvuruda bulunabilir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, adayların gözleri heyecanla sonuçlara çevrildi. Öğrencilerin beklediği bu sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvurularıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. KYK, öğrencilere sunulan burs ve yurt imkanlarıyla eğitim hayatlarını desteklerken, başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki KYK burs/kredi, yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, adayların gözleri heyecanla sonuçlara çevrildi. Öğrencilerin beklediği bu sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve yurt başvurularıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. KYK, öğrencilere sunulan burs ve yurt imkanlarıyla eğitim hayatlarını desteklerken, başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki KYK burs/kredi, yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.
Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.
YURT BAŞVURU ŞARTLARI
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrencinin ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.
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