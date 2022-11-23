KARŞILIKSIZ 650 TL BURS! VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 VGM üniversite bursu ne zaman yatar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yükseköğrenim bursu başvuruları 21 Kasım'da başladı. Üniversite öğrencilerine yönelik verilecek VGM bursu için gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 VGM üniversite bursu ne zaman yatar? İşte cevaplar...
VGM burs başvuru sonuçları, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Önlisans ve lisans programlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik 21 Kasım'da başlayan VGM yükseköğrenim bursu için başvuru süreci devam ediyor. VGM bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 VGM üniversite bursu ne zaman yatar? İşte haberin detayları...
VGM BURS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim yılı burs başvuru tarihlerine göre, 21 Kasım'da başlayan VGM yükseköğrenim burs başvuruları 30 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
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