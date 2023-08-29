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AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı 2023? aosogrenci.anadolu.edu.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı 2023? aosogrenci.anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları, 19 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavlar, öğrencilerin yaz dönemi derslerinin değerlendirilmesinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Şimdi ise gözler, Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

"AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte, Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

AÖF yaz okulu sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

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