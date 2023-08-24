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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı

Öğretmenleri ilgilendiren ve her yıl büyük bir önem taşıyan mesleki seminerlerin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenler, bu seminerlerde pedagojik yenilikleri öğrenme, eğitim materyallerini değerlendirme, deneyim paylaşımı yapma ve meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatını buluyorlar. İşte, öğretmenlerin seminer tarihleri...

Yeni eğitim yılının yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir duyuruda bulundu. Bakanlık, yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihlerini resmi olarak açıkladı. Peki öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? İşte, MEB 2023-2024 mesleki çalışma takvimi!

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti.

Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİNİ DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bu dönem okullarda uygulanacak tatil tarihleri belli oldu. Okulların kapalı olduğu tarihlerde öğrenciler ile beraber öğretmenlerde dinlenme fırsatı yakalayacak. Ara tatil, yarıyıl tatili gibi tatillerde ise öğretmen seminerleri organize edilecek. İşte, MEB'in bu yıl uygulayacağı çalışma takvimi;

1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

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