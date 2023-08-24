Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı

Yeni eğitim yılının yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir duyuruda bulundu. Bakanlık, yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihlerini resmi olarak açıkladı. Peki öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? İşte, MEB 2023-2024 mesleki çalışma takvimi!

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti.



Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



Seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.