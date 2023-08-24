Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı
Öğretmenleri ilgilendiren ve her yıl büyük bir önem taşıyan mesleki seminerlerin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenler, bu seminerlerde pedagojik yenilikleri öğrenme, eğitim materyallerini değerlendirme, deneyim paylaşımı yapma ve meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatını buluyorlar. İşte, öğretmenlerin seminer tarihleri...
Yeni eğitim yılının yaklaşmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir duyuruda bulundu. Bakanlık, yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihlerini resmi olarak açıkladı. Peki öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? İşte, MEB 2023-2024 mesleki çalışma takvimi!
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti.
Öğretmen mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
MEB ÇALIŞMA TAKVİMİNİ DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bu dönem okullarda uygulanacak tatil tarihleri belli oldu. Okulların kapalı olduğu tarihlerde öğrenciler ile beraber öğretmenlerde dinlenme fırsatı yakalayacak. Ara tatil, yarıyıl tatili gibi tatillerde ise öğretmen seminerleri organize edilecek. İşte, MEB'in bu yıl uygulayacağı çalışma takvimi;
1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023
1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024
2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak? MEB 2023-2024 mesleki çalışma programı
- FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
- Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!
- ANLIK ALTIN FİYATLARI 2023 | 24 Ağustos altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın...
- Sabah yorgunluğunu silip atacak! Beyniniz C, B, Magnezyumla dolup taşacak! 5 altın değerinde fayda...
- İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...
- KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman, yarın mı açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- MEB son dakika açıkladı! 81 il valiliğine gönderildi! "Artık önüne geçilecek" 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11. sınıflar...
- 2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta 24 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?
- Fiyatı 129 bin TL artmıştı! Fiat Egea’nın yeni fiyatı için 2 hafta kaldı! İşte 2023 Egea’nın güncel fiyat listesi