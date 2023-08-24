KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman, yarın mı açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
"KPSS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde binlerce memur adayı, uzun süreli ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından girdikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, KPSS ne zaman açıklanır? İşte, cevabı...
KPSS sonuçları açıklandı mı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday 23 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 29-30 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 6 Ağustos'ta ise ÖABT sınavına girmişlerdi. Peki, KPSS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanır? İşte, cevabı...
KPSS SONUÇLARI BEKLENİYOR!
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra yapıldı.
Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Akabinde ise ÖABT 6 Ağustos tarihinde iki oturumda tamamlandı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; Lisans KPSS sınav sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklanma saati ise bilinmiyor.
Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.
2023 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2023 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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- KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman, yarın mı açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
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