KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman, yarın mı açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

KPSS sonuçları açıklandı mı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday 23 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 29-30 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 6 Ağustos'ta ise ÖABT sınavına girmişlerdi. Peki, KPSS sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanır? İşte, cevabı...