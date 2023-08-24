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Başvurular başladı! Öğrenciye geri ödemesiz kırtasiye desteği! E-devlet başvuru ekranı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Başvurular başladı! Öğrenciye geri ödemesiz kırtasiye desteği! E-devlet başvuru ekranı

Kırtasiye yardımı başvuruları yeniden başladı. Her yıl okulların açılmasına kısa bir kala alınmaya başlayan kırtasiye yardımına E-Devlet üzerinden kolayca başvuruda bulunabiliyor. İşte 2023-2024 Kırtasiye yardımı başvuru detayları…

2023- 2024 Eğitim öğretim yılı kırtasiye yardımı başvuruları başladı. Okulların açılmasına az bir süre kala ihtiyaç sahibi İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin defter, kitap ve diğer kırtasiye masraflarını karşılayabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekte bulunuyor. Gelir belgesi, ikametgah adresi, kira sözleşmesi, İŞKUR kayıt belgesi veya muhtarlıktan alınacak belgeler ile veya E- Devlet üzerinden başvuruları işlemini tamamlayan tüm öğrenciler bu destekten faydalanabilecek. İşte Kırtasiye yardımı ve başvuru şekline dair merak edilen tüm detaylar…

2023 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Kırtasiye Yardımı başvurusuna E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Öncelikle E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetine ulaşın ve oradan Eğitim Öğretim Yardımı Talebi sayfasına gidin karşınıza çıkan kişisel bilgilerin yer aldığı adımları tamamlayın ve "BAŞVUR" ikonuna tıklayın.

E-DEVLET GİRİŞ

2023-2024 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

KIRTASİYE YARDIMI GEREKLİ BELGELER

Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

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