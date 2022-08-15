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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? MEB takvimi ile öğretmen seminerleri kaç gün, hafta sürecek?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? MEB takvimi ile öğretmen seminerleri kaç gün, hafta sürecek?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının başlayacağı tarih belli oldu ve Eylül ayı işaret edildi. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? MEB takvimi ile öğretmen seminerleri kaç gün, hafta sürecek?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? MEB takvimi ile öğretmen seminerleri kaç gün, hafta sürecek? soruları cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen seminerleri hakkındaki açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Eylül ayında başlayacak olan öğretmenlerin mesleki çalışmaları için geri sayım başladı. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? MEB takvimi ile öğretmen seminerleri kaç gün, hafta sürecek?

2022 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

SEMİNERLER KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğretmen seminerleri 1 Eylül'de başlayacak. Okullar da 12 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacak. Buna göre seminerlerinde 9 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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