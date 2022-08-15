DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM konuyla ilgili bir tarih açıklaması yapmazken binlerce aday, kısa zamanda tercih kılavuzuyla beraber başvuruların alınmasını bekliyor. Peki, DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?