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DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise okulları başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanlarına göre ÖSYM'nin duyurduğu tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM konuyla ilgili bir tarih açıklaması yapmazken binlerce aday, kısa zamanda tercih kılavuzuyla beraber başvuruların alınmasını bekliyor. Peki, DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.Konuyla ilgili detayların tercih kılavuzuyla beraber netleşmesi bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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