Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...
Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Öğretmen Meslek Kanunu açıklamaları yoğun ilgi gördü. Tüm öğretmenleri ve öğretmen olacakları yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu için detaylar merak ediliyor. İşte, Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...
Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra arayışa geçti. Öğretmenler merak ettiği soruları tek tek araştırmaya başladı. İlk olarak Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte, Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.
Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.
Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"
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