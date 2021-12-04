Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra arayışa geçti. Öğretmenler merak ettiği soruları tek tek araştırmaya başladı. İlk olarak Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte, Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;