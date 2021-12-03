AÖL sınav girişleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavları online mı? sorusunun yanıtını açıkladı. İşte, AÖL sınav girişleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.