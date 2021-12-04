AÖL sınavı bugün mü? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 1. dönem AÖL sınavının tarihi belirlendi. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınav için hazırlıklar tamamlandı. AÖL 1. döem sınavı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak? İşte haberin detayları...

AÖL SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı 4 Aralık'ta yani bugün saat 9.30'da başlayacak. Online gerçekleştirilecek olan sınav 10 Aralık'ta sona erecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilecekler.. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.