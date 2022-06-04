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Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen MEB'in açıklayacağı yer değiştirme takvimini bekliyordu. MEB bugünkü duyurusunda tarihleri paylaştı. Peki, Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı. Tayin başvuruları için başvuru şartları merak ediliyor. Peki, Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?

ÖĞRETMENLERİN 2022 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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