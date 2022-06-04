KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından belirli tarihlerde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi KPSS başvuruları alınacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlamış olup Haziran'ın ilk haftası sona erecek. Peki, KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?