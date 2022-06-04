KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?
KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri duyurulmuştu. 24 Mayıs’ta başlayan lisans başvuruları Haziran ayının ilk haftası sona erecek. Peki, KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?
KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından belirli tarihlerde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi KPSS başvuruları alınacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlamış olup Haziran'ın ilk haftası sona erecek. Peki, KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?
KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL olarak ödenecek.
Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
KPSS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.
KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
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