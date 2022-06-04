AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. çıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi olan binlerce kişi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okuluna ilişkin başvuru ve sınav bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?