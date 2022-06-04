AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi açıköğretim okuyan binlerce kişi AÖF yaz okulu sınavlarının yüzyüze mi yoksa online olarak mı düzenleneceğini merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. çıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi olan binlerce kişi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okuluna ilişkin başvuru ve sınav bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.
AÖF YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır, sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
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- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
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