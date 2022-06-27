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Öğretmen ataması takvimi ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama bekleyen öğretmen adaylarına mesaj

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Öğretmen ataması takvimi ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den atama bekleyen öğretmen adaylarına mesaj

20 bin yeni öğretmen ataması hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, takvimin en kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Bakan Özer, "Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi;

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

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