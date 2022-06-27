Öğretmen ataması takvimi ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama bekleyen öğretmen adaylarına mesaj
20 bin yeni öğretmen ataması hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, takvimin en kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Bakan Özer, "Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti.
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi;
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