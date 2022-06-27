Öğretmen ataması takvimi ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den atama bekleyen öğretmen adaylarına mesaj

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

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