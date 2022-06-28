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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuç açıklanma tarihini duyurdu. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında gözler LGS sonuç tarihlerine çevrildi. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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