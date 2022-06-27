AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Takvim açıklandı
AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? 2021-2022 AÖF yaz okulu sınavları için kayıtlar 27 Haziran'da başladı. Açıköğretimde eğitimini sürdüren öğrenciler, bugünden itibaren kayıt yapabilecekler. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik yaz okulu sınavı yapılacak. Söz konusu sınava hazırlıklar sürerken, başvuru işlemleri ise bugünden itibaren alınmaya başlandı. Kayıt sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
* Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
* İnternet Bankacılığı ile Ödeme
* ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
* Mobil Bankacılık ile Ödeme
01 Temmuz 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak.
ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Yaz okulu sınav merkezi seçimi her öğrenci için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;
Yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir.
Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir.
Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.
Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.
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