AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Takvim açıklandı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.