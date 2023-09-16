Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!
"Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarında uygulanacak mülakat yönteminin detaylarını duyurdu. İşte, MEB son dakika açıklamalar...
"Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarında uygulanacak mülakat yönteminin detaylarını duyurdu. İşte, MEB son dakika gelişmeleri...
YENİ ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Tekin, öğretmen atamaları hakkında, "Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz." dedi.
30 İLDE MÜLAKAT MERKEZİ KURULACAK!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik atamalarında önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurarak, atamalarda KPSS puanı ile mülakatın yarı yaırıya derecede etkili olacağını açıkladı.
Bakan Tekin, şunları söyledi:
"Öğretmenlerimiz mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50.
30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. Her öğretmen arkadaşımız için başvurduğu alanla ilgili elektronik ortamda soru bankası oluşturmuş durumdayız. Bu soru bankasından öğretmen adayımız salona girdiği zaman random bir soru karşısına çıkacak elektronik ortamda.
İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler."
"ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ REVİZE EDİLMELİ"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ayrıca öğretmen atamalarında mülakatın revize edileceğini söyledi.
Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"2023-2024 eğitim yılı açıldı. Öğretmen arkadaşlara, velilere, öğrencilerimize, milletimize öncelikle hayırlı olsun diliyorum. 74 bin civarında kurum var, eğitim yapılan ortam. 20 milyona yakın öğrencimiz var.Çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Eğitim her ülkenin ana konularından bir tanesi. Attığınız her adım önemli oranda destek buluyor ya da muhalefet oluşuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Eğitimle ilgili tartışmalar hep gündem konusu. Bize eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli.
Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an öğretmenleri nasıl istihdam ediyoruz.Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor.
"ÖĞRETMENLERİN ALAN TESTLERİNDEKİ BAŞARILARI DÜŞÜK"
Tekin, öğretmenlerin alan testlerine dair bazı veriler paylaştı. Tekin, "Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41.
Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar."dedi.
Bakan Tekin, alan bilgisi notlarının düşük olmasının kendisini ürküttüğünü de sözlerine ekledi.
"İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLERE AÇIĞIZ"
Bakan Tekin, öğretmenlerin atamalarında daha önce mülakatın yüzde 100 etkili olduğunu belirtti.
Tekin, öğretmenlere rastgele soruların sorulacağını belirtti, 'torpil' iddialarına ise şöyle yanıt verdi:
"Komisyonun karşısına gelecek adaylarla ilgili bilgisi olmayacak. Kim, kimin karşısına çıkacak belli olmnayacak. 30 büyükşehirde sınav olacak. Yapıcı önerileri olanlar varsa, bu önlemler yetmez diyenler varsa o önerilere de açığız.
Biz ideolojik kayırmalara asla müsaade etmeyeceğiz. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak. Önerilerini bana yazılı getirsinler. İyileştirilebilecek yerleri iyileştirelim. Niyet okumaya karşıyım."
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- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!
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