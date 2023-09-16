Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!

30 İLDE MÜLAKAT MERKEZİ KURULACAK!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik atamalarında önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurarak, atamalarda KPSS puanı ile mülakatın yarı yaırıya derecede etkili olacağını açıkladı.

Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50.

30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. Her öğretmen arkadaşımız için başvurduğu alanla ilgili elektronik ortamda soru bankası oluşturmuş durumdayız. Bu soru bankasından öğretmen adayımız salona girdiği zaman random bir soru karşısına çıkacak elektronik ortamda.

İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler."