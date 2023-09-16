Öğretmen atamalarında mülakat süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

"VELİLER ANNE BABA ROLÜNÜ ÖĞRETMENE YÜKLÜYOR"

Sınav baskısını kaldıracak mekanizma kurmalıyız. Erzurum'da şu anda kış sporları lisesi yapıyoruz. Çocukların yeteneklerini küçük yaşta keşfedelim, alanına göre eğiti olmalı. Futbol lisesi, güzel sanatlar lisesi... Bunların hepsini tematik hale getiriyoruz. Daha önce Nuran Hanım ben müsteşarken benden yazı istemişti. Yazıma bir film repliğiyle başlamıştım: "1 Şubat 1978 ben doğmuşum ve babam kucağına almış oğlum mühendis olacak demiş" Velilerimizden ısrarla kendi istedikleri meslekleri değil de kendi yetkinliklerine göre meslek seçsinler. Daha başarılı olabileceği bir alan var. Veliler kendi hayallerini çocuklarına dayatmasın. Velilerimiz mahalle baskısıyla çocuğum bu mesleği yapsın diyor.

Anne, baba, abi, ablalık rolünü öğretmene yüklüyoruz. Kendi çocuğumuzla ilgili öğretmene çok fazla yük yüklüyoruz.

Meslek liseleriyle ilgili okulları 74 bin kurumu tek bir sepete koyup hepiniz aynı pakete dahilsiniz demeyelim dedik. Fikri olan projesi olanlar proje getirsinler dedik. Meslek liselerinde sektörlerin ihtiyacı olan öğrenciler yetiştirelim.

"OKULA KAYITTA PARA ALINIYOR" İDDİASI

Kayıt ücreti ve bağış bulunma talep hakkı yok. Müfettişler gelen şikayetleri değerlendiriyor.

SEÇMELİ DERS

Bu eleştiriyi de dikkatlice izlemek lazım. Ne yaptık? Siz bir veli olarak seçmeli dersin müfredatta neden var olduğu konusunda fikir yürütebilirsiniz. Seçmeli dersin 3'ünü de fizik kimya diye seçmek çocuğun okuldan soğumasına neden oluyor. Tamamen kaldırmayalım ama sadece bir tanesini takviye haline getirelim. Fizik kimyadan bir tanesini seçsin diğerleri de sanatsal, spor bu derslerden birini alsın dedik. İlk defa konulan dersler, adabı muaşeret... İlave dersler bu tür dersler. Bunlar herhangi bir ders yerine ikame edilmedi. Her kategoriden çocuğumuzun ders seçmesini istedik.