Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitecek 2023? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.