Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitecek 2023? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
"Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 45 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı ve tercihler 2 Mayıs itibariyle başladı. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayları, kontenjan ve tercih kılavuzu üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Peki, Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitecek 2023? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
"Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitecek 2023? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 45 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı ve tercihler 2 Mayıs itibariyle başladı. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayları, kontenjan ve tercih kılavuzu üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Peki, Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitecek 2023? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.
Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.
Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
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