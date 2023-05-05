AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Nisan'da tamamlanan 2. dönem Açık Lise sınavlarının sonuçları MEB tarafından ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrenciler için toplam üç sınav düzenleniyor. 2. dönem sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak yapıldı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında ilan edilmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden ilan edilecek.
Sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
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- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
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