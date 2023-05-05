"AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrenciler için toplam üç sınav düzenleniyor. 2. dönem sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak yapıldı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihi açıklandı mı?