ARA TATİL KALKTI MI 2023? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman? MEB son açıklamalar...
"Ara tatiller kalkıyor mu?" sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Kasım tatili, MEB tarafından yapılan son açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatillerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, ara tatil ne zaman 2023?, Okullar hangi tarihte kapanacak? İşte MEB son dakika açıklaması...
Kasım tatili, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
ARA TATİL KALKTI MI?
Okullarda birinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ara tatilin uygulanmaya devam edeceğini aktardı. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını vurgulayan Yusuf Tekin açıklamasının devamında veli, öğrenci ve öğretmenlerden talep gelmesi durumunda değerlendirme yapılabileceğini söyledi.
9 GÜNLÜK ARA TATİL NE ZAMAN 2023?
Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
ARA TATİL İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz hafta AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazeteciler tarafından sorulan, "Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusu üzerine Bakan Tekin, "Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir" yanıtını vermişti.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hali hazırda devam eden ara tatil uygulamasının bu yıl gözlemlenmesi ve değerlendirilmesinin ardından gelecek yıllarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilmesi öngörülüyor.
İlköğretim ve ortaöğretimde ara tatil uygulamasının devam etmesi halinde Bakanlıkça ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması bekleniyor. Bu yılki değerlendirme sonucunda ara tatillerle ilgili olumsuz durum gözlenmesi durumunda ise ara tatil uygulamasından vazgeçilmesi öngörülüyor.
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- ARA TATİL KALKTI MI 2023? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman? MEB son açıklamalar...
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