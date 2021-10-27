Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri aralığında online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. İşte, VGM burs başvuruları ne zaman?

2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle: