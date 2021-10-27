Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
VGM burs başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri aralığında online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. İşte, VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM ortaöğrenim bursu için başvurular 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri aralığında online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. İşte, VGM burs başvuruları ne zaman?
2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:
Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021
Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
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