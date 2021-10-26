27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezi e-Devlet veya MEB üzerinden sorgulanıyor. Öğretmen ataması tercih işlemlerinin sonuçlarının 31 Ocak 2022'de duyurulacağı ifade edildi. İşte, 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

27 EKİM SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 31 Ocak 2022'de belli olacak. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunan adaylar sonuçlarını T.C. limlik numaraları ile sorgulayacak. Sorgulamalar MEB'in, "http://www.meb.gov.tr/" adresinden ya da e-Devlet'in, "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani" adresinden gerçekleştirilebilir. Sonuçlara 25 Ekim'den itibaren ulaşılabilir.