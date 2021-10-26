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27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 bin öğretmen ataması haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sözlü sınav kasım ayında gerçekleştirilecek. İşte, 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?

27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezi e-Devlet veya MEB üzerinden sorgulanıyor. Öğretmen ataması tercih işlemlerinin sonuçlarının 31 Ocak 2022'de duyurulacağı ifade edildi. İşte, 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

27 EKİM SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 31 Ocak 2022'de belli olacak. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunan adaylar sonuçlarını T.C. limlik numaraları ile sorgulayacak. Sorgulamalar MEB'in, "http://www.meb.gov.tr/" adresinden ya da e-Devlet'in, "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani" adresinden gerçekleştirilebilir. Sonuçlara 25 Ekim'den itibaren ulaşılabilir.

e Devlet "sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı" sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yer aldı. Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar değerlendirilerek gerçekleştirildi.

En fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Aynı zamanda öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

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