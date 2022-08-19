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KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK 2022 burs ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK 2022 burs ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK başvurularının ne zaman başlayacağı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü YKS tercih sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından merak edildi. Peki, KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK 2022 burs ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK 2022 burs ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvurularının başlayacağı tarih merak konusu olurken çok sayıda milyonlarca öğrenci internette yaptıkları araşltırmalara hız verdi. Peki, KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK 2022 burs ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptılar. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.,

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