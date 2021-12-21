Öğrenciler ne kadar alacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Başvuru yoluyla burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilere müjdeli haber geldi. 2022'de geçerli olacak burs ve kredilerin artırıldığı duyuruldu. Peki, öğrenciler ne kadar alacak? 2022 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Üniversite bursu ne kadar? İşte cevaplar...

2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

Lisans: 850 TL

Yüksek Lisans: 1.700 TL

Doktora: 2.5550 TL