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Hakkari ve Yüksekova'da eğitime kar tatili

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 21.12.2021 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021
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Hakkari ve Yüksekova’da eğitime kar tatili

Son dakika haberi...Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim yapan tüm ortaokullarda kar yağışı nedeniyle, eğitimi-öğretime bugün için bir gün ara verildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkilerken, Valilik kar yağışı neniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesine bağlı köylerde taşımalı eğitim veren tüm ortaokulların, bugün için bir gün tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada," Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

VAN'DA KAR TATİLİ
Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başkale, Bahçesaray, Çatak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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