MEB'in öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine "rekor" katılım

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, odaklandıkları konulardan en önemlisinin, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda attıkları adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"2021'de düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020'ye göre yüzde 34 artarken, bu artışla son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına düşen eğitim saati, 2020'de 41,6 iken bu rakam, 2021'de yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarıyla yürüten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum."

Özer, öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını hatırlatarak, bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını ifade etti.

Yeni dönemde merkezi ve uzaktan eğitimlere ilave olarak yerel ve okul bazlı eğitime de geçeceklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Bu yeni uygulama ile okul düzeyinde de mesleki gelişim faaliyeti düzenlenmesine imkan sağlıyoruz. Okullarımız almak istedikleri eğitimleri, talep gerekçelerini ve ulaşmak istedikleri sonuçları belirleyerek mesleki gelişim planlarını oluşturacaklar ve Bakanlık olarak biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız. Bu kapsamda özellikle proje okullarımıza ağırlık vereceğiz."

EN ÇOK KATILIM, GENEL VE ÖZEL ALAN EĞİTİMLERİNDE

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin sayısal veriler paylaşıldı.

Buna göre, 1 milyon 655 bin 119 öğretmen, genel ve özel alana yönelik eğitimlere katıldı, 379 bin 47 öğretmen, yönetim ve kurumsal eğitimleri tercih etti.

Katılımcı sayısına göre en çok talep gören üçüncü eğitim, teknoloji kullanım becerileri oldu. 312 bin 881 öğretmen, bu konuda eğitim aldı. 134 bin 353 öğretmen ise yaşam becerilerine yönelik eğitime katıldı.

Eğitim kapasitesindeki artış, öğretmen başına düşen eğitim saatine de yansıdı. 2017'de bir öğretmen yılda ortalama 35 saat eğitim alırken, bu sayı 2018'de 39'a, 2019'da 51'e ulaştı.

Öğretmen başına düşen eğitim saati 2020'de ise 41,6'ya düştü ancak 2021'de bir öğretmen ortalama 93,4 saat eğitime katıldı. Böylelikle bu alanda son 5 yılın en yüksek oranına ulaşılmış oldu.

Yüz yüze ve uzaktan eğitimlere katılan öğretmen sayısı geçen yıl 1 milyon 187 bin 852 iken, bu yıl sayı 2 milyon 773 bin 317'ye yükseldi.