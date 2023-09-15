Öğrenciler dikkat! Ortak sınav sisteminin detayları netleşti! ÖSYM detayları duyurdu...

Bülbül, eğitimde en büyük sıkıntının sonuç odaklı ölçme sistemleri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de sınavlar, eğitimde önemli yer tutuyor. Okul sınavlarının yapılandırılması bütün eğitimi olumlu etkileyecek. Öğrencinin başladığı bir nokta var, bir de geldiği nokta. Yeni düzenleme ile yapmaya çalışacağımız; sonuç odaklı ölçme sisteminden süreç odaklı ölçme sistemine geçiş." şeklinde konuştu.

ORTAK SINAVLARIN ZORLUK DERECESİ VE KAPSAMI

Ortaokul ve liselerdeki ortak sınavların 3 aşamada yapılacağını kaydeden Bülbül, ortak sınavların "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" uygulanacağını anlattı.

Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak. Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılması istenecek. Ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli gerçekleştirilecek ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak. Burada asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli yapılan ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak. "

Kemal Bülbül, bu yıldan itibaren ortaokul ve liselerde sınav haftası uygulamasına geçileceğini belirterek, "Bu uygulama ile müfredatta birliktelik sağlanacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek. Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edecek. Okullarda öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sınavlarda sorular açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde oluşturulacak. Hiçbir şekilde bu sınavlarda çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme gibi sorular kullanılmayacak." diye konuştu.