MEB ortak sınav tarihleri 2023-24 | Okullarda ortak sınav ne demek, Türkiye geneli sıralama belli olacak mı? İl, ilçe, okul geneli detayı...

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim sisteminde önemli bir değişikliğe giderek, okullardaki sınav uygulamalarını düzenleyen yeni bir yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Bu yönetmelikle birlikte, ortaokul ve liselerde yazılı sınavlar, belirlenen ortak tarihlerde "ortak sınav" usulüyle yapılacak. İşte lise ve ortaokullarda uygulanacak ortak sınava ilişkin merak edilenler...

BU SENE İTİBARIYLA GEÇERLİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıldan itibaren başlatılacak.

"ÖĞRENCİYE YENİ YAPILACAK SINAV YOK"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Resmi Gazetede ilk kez yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla ilk kez ölçme ve değerlendirmeye ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandığına işaret eden Bülbül, "Yönetmelikle eğitimde yıllardır konuşulan konular yazıldı, yeni bir sınav getirilmedi. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar sınıf içerisinde nasıl bir ölçme olmalı, bunu yeni mevzuatımızda tanımladık. Yönetmeliğin tamamına baktığınızda öğrenciye yeni yapılacak bir sınav yok. Yönetmelik 'sınıf içi ölçme, okul sınavları', 'izleme araştırmaları', 'merkezi sınavlar' ve 'ölçme değerlendirme merkezleri' olmak üzere dört temel esas üzerine oturtuldu." dedi.

Bülbül, eğitimde en büyük sıkıntının sonuç odaklı ölçme sistemleri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de sınavlar, eğitimde önemli yer tutuyor. Okul sınavlarının yapılandırılması bütün eğitimi olumlu etkileyecek. Öğrencinin başladığı bir nokta var, bir de geldiği nokta. Yeni düzenleme ile yapmaya çalışacağımız; sonuç odaklı ölçme sisteminden süreç odaklı ölçme sistemine geçiş." şeklinde konuştu.