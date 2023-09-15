İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2023? ww.meb.gov.tr
"İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. 3 Eylül tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte merak ediliyor. İşte, İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 2023!
İOBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı! 5,6,7,8,9,10,11. sınıfların katıldığı sınav 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmişti. 2 ay boyunca alınacak olan burs ödeneği öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak için büyük önem taşıyor. İşte, MEB İOKBS bursluluk sınavı hakkında son duyurular...
İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle İOKBS sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Sonuçların 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
İOKBS BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
DEPREM NEDENİYLE BURS ALACAK ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, son düzenlemeyle depremden etkilenen 11 il için ayrılan 30 bin kontenjan dışındaki 70 bin öğrenci, kalan 70 ile dağıtılacağı için bu eğitim öğretim yılında burslardan faydalanacak öğrenci sayısı da artmış olacak.
İOKBS AYLIK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi. Bursluluk sınavına katılan 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencilerine burs desteği verilecek. Burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara aktarılacak.
İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki dönemlere bakıldığında sınavın erken açıklanma ihtimali de bulunuyor ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
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- İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2023? ww.meb.gov.tr
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