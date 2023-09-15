İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Bursluluk sınavı İOKBS ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2023? ww.meb.gov.tr

DEPREM NEDENİYLE BURS ALACAK ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, son düzenlemeyle depremden etkilenen 11 il için ayrılan 30 bin kontenjan dışındaki 70 bin öğrenci, kalan 70 ile dağıtılacağı için bu eğitim öğretim yılında burslardan faydalanacak öğrenci sayısı da artmış olacak.