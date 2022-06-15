LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor?
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Okulların kapanmasına kısa süre kala gözler LGS sonuçlarına çevrildi. Liseye geçiş yapabilmek için heyecan içinde olan öğrenciler, tercih dönemi öncesinde sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. MEB'in yayımladığı takvim ile sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
LGS sonuçları erken açıklanır mı? Liselere Giriş Sınavı (LGS), 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Liseye geçiş aşamasında kullanılacak puanları belirlemek için gerçekleştirilen LGS sınavına katılan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar hakkında açıklama geldi. Peki, LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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